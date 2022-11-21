Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Поездка в ЛНР
Пообщался с бойцами и привёз антидроны....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Поездка в ЛНР
Пообщался с бойцами и привёз "антидроны". Александр Авдеев побывал в расположении полков, где служат наши земляки.
- Вокзальный передел
Капитальная реконструкция и снаружи, и внутри. Каким может стать Владимирский вокзал и когда планируют начать работы?
- Мой плюшевый мишка...
Её призвание - пошив плюшевых мишек. О мастере-теддисте из Владимира и происхождении этой игрушечной индустрии.