Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Поездка в ЛНР Пообщался с бойцами и привёз антидроны....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Поездка в ЛНРПообщался с бойцами и привёз "антидроны". Александр Авдеев побывал в расположении полков, где служат наши земляки.- Вокзальный переделКапитальная реконструкция и снаружи, и внутри. Каким может стать Владимирский вокзал и когда планируют начать работы?- Мой плюшевый мишка...Её призвание - пошив плюшевых мишек. О мастере-теддисте из Владимира и происхождении этой игрушечной индустрии.