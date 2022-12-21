Губернатор Александр Авдеев оказал поддержку приюту для животных «Валента» По поручению...

Губернатор Александр Авдеев оказал поддержку приюту для животных «Валента»По поручению губернатора Владимирской области Александра Авдеева директор департамента ветеринарии Александр Григорьев и представители администрации Владимира посетили приют «Валента», обсудили с Валентиной Соковой непростую ситуацию, в которой оказались братья наши меньшие. Как мы уже рассказывали, Фрунзенский районный суд г. Владимира постановил прекратить работу приюта для животных.150 собак и 60 кошек ждут решения этой непростой ситуации.Один из возможных выходов — переезд приюта в менее людное место. Мэрия Владимира ищет варианты. Юридическую помощь оказывает вице-спикер ЗС Вячеслав Картухин.«Ясно одно: и люди, и животные нуждаются в защите. Вешать замок на дверь, а животных выпускать на волю никто не будет», - отметил Александр Григорьев.Фото: Официальный telegram-канал администрации Владимирской области