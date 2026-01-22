В теплицах муниципального предприятия «Зелёный город» началась подготовка к очередному сезону озеленения. Работы по выращиванию рассады для городских клумб сотрудники начали ещё в

В теплицах муниципального предприятия «Зелёный город» началась подготовка к очередному сезону озеленения. Работы по выращиванию рассады для городских клумб сотрудники начали ещё в новогодние праздники. К середине апреля первая партия цветов будет готова. Как рассказал директор организации, к посадкам однолетних цветов приступили уже 3 января. Андрей Степанов, директор МКУ «Зеленый город» С 3 января мы