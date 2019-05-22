На днях 51-летняя ведущая программы Доброе утро на Первом канале Екатерина Стриженова выложила ролик в своем Instagram. На нем мужчина заламывает ей ногу за голову, и женщина вопит от боли.

На днях 51-летняя ведущая программы "Доброе утро" на Первом канале Екатерина Стриженова выложила ролик в своем Instagram. На нем мужчина заламывает ей ногу за голову, и женщина вопит от боли.Будучи лицом федерального канала, звезда тщательно следит за свои внешним видом. Она часто посещает косметолога, и даже прибегала к помощи армопластики.В октябре прошлого года Екатерина решила ввести в свою жизнь еще и физические нагрузки. При выборе направления она отдала свое предпочтение растяжке под руководством сертифицированного тренера, сообщает Вокруг.тв.Всего за 3 месяца ей удалось скинуть 10 килограммов и уменьшиться в талии на два размера. И даже после этого Стриженова не остановилась на достигнутом и продолжила тренировки. Лишь в мае из-за отпуска звезда приостановила занятия на месяц.На днях телеведущая выложила видео в своей социальной сети. В кадре тренер Арсен Даллакян сгибает ей ногу так, что та кричит от боли."Ещё и не так запоёшь, когда ты ленился и месяц не тренировался!", – пояснила Екатерина.Несмотря на старания Стриженовой держать себя в форме, без насмешек не обходится. Подписчики все-равно находят, к чему придраться."Как бы не скакала, а возраст не обманешь", – заявил критик.