Смотрите Вести в 9.00: собирали деньги всем селом на строительство очистных Реформа назрела -...

Смотрите "Вести" в 9.00: собирали деньги всем селом на строительство очистных"Реформа назрела"- В Красном кресте ожидается масштабная модернизация. Какой она будет? Собирали деньги всем селом на строительство очистных."Как пить не дать"- Собирали деньги всем селом на строительство очистных. Власти Меленковского района пытаются вывести подрядчика "на чистую воду"."Зеленый город"- Подростки помогут городским службам навести во Владимире красоту и порядок. Сколько новых цветочных фигур появится в областном центре?