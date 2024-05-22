Смотрите Вести в 9.00: собирали деньги всем селом на строительство очистных
Реформа назрела
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Смотрите "Вести" в 9.00: собирали деньги всем селом на строительство очистных
"Реформа назрела"
- В Красном кресте ожидается масштабная модернизация. Какой она будет? Собирали деньги всем селом на строительство очистных.
"Как пить не дать"
- Собирали деньги всем селом на строительство очистных. Власти Меленковского района пытаются вывести подрядчика "на чистую воду".
"Зеленый город"
- Подростки помогут городским службам навести во Владимире красоту и порядок. Сколько новых цветочных фигур появится в областном центре?