Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, который родился во Владимирской области, организовал переезд своих родителей из Владимира для получения ..

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, который родился во Владимирской области, организовал переезд своих родителей из Владимира для получения специализированного медицинского лечения в Московском регионе. Этот шаг был предпринят после того, как 86-летнему отцу Сырского, Станиславу Прокофьевичу, потребовалась неотложная медицинская помощь, которая не могла быть оказана в полном объеме во Владимире. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Переехали в Москву?По данным источников телеграм-канала , у отца главкома ВСУ с апреля текущего года наблюдается обострение заболевания головного мозга, спровоцированное перенесенным коронавирусом. После того как владимирские врачи не смогли обеспечить необходимое лечение, Александр Сырский принял решение о переводе родителей в Москву.Сообщается, что Станислав Прокофьевич проходит реабилитацию в отдельной палате в сопровождении супруги. Ориентировочная стоимость месячного курса лечения оценивается в 1 млн рублей, сумма, которая, предположительно, была переведена Сырским в Россию.По словам соседей, в доме, где проживали родители Главкома ВСУ, пожилую пару не видели уже несколько месяцев. Жительница дома на окраине Владимира рассказала, что Сырские не живут в квартире с весны.Примечательно, что отношения между Александром Сырским и его семьей стали натянутыми в последние годы из-за различных позиций по поводу специальной военной операции. Особенно ситуация обострилась после его назначения главнокомандующим ВСУ в 2024 году. Родители Александра Сырского известны своей пророссийской позицией и ранее регулярно участвовали в шествии «Бессмертного полка», неся портрет своего отца-ветерана, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны.Жизнь семьи под давлениемАлександр Сырский родился в 1965 году в деревне Новинки Петушинского района Владимирской области, его мать, по словам местных жителей, также родом из этих мест. Деревня Новинки, небольшое поселение с минимальным числом постоянных жителей, стала предметом интереса журналистов после того, как имя Сырского стало широко известным. Впоследствии семья переехала во Владимир.После назначения Сырского на высокий пост, его пожилые родители, Людмила и Станислав Сырские, оказались под пристальным вниманием СМИ. Они проживали на 14-м этаже многоэтажного дома на окраине Владимира. В первые месяцы семья старалась избегать контактов, буквально «забаррикадировавшись» в квартире, чтобы избежать назойливого внимания. Соседи неоднократно просили журналистов оставить пожилых людей в покое, подчеркивая, что родители не должны нести ответственность за поступки взрослого сына.«Не слышала такой фамилии»Несмотря на стресс и возраст, 83-летняя Людмила Сырская продолжала вести достаточно активный образ жизни. До недавнего времени она регулярно посещала Свято-Казанский храм во Владимире, где пела в церковном хоре. Знакомые и прихожане храма тепло отзываются о ней, отмечая ее жизнелюбие, хотя и признают, что стресс негативно сказался на ее здоровье и внешности.Сегодня в храме тихо и немноголюдно. Утренняя служба закончилась и прихожане разошлись по домам. Женщина, продававшая свечи, сказала, что не знает прихожанку с такой фамилией и слышит ее впервые, но работает в храме полгода.По информации от близких Людмилы, она старается не обсуждать со старшим сыном его деятельность, чтобы избежать лишних проблем.