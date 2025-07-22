17-й этаж есть, но его вроде как и нет. Арбитражный суд Владимирской области забрал у Другова верхний этаж ЖК «Дуброва парк-1». Еще в 2022 году застройщик заявлял, что если ему местные власти

17-й этаж есть, но его вроде как и нет. Арбитражный суд Владимирской области забрал у Другова верхний этаж ЖК «Дуброва парк-1». Еще в 2022 году застройщик заявлял, что если ему местные власти разрешат сделать возвести еще один этаж и продать квартиры, то жилой комплекс он точно сдаст, при чем к концу того же года. Но