Об этом сообщила прокуратура Владимирской области.

В Коврове прокуратура нарушения в работе общественного транспорта, касающиеся пассажирских перевозок по городским маршрутам. Проверка была проведена по многочисленным обращениям жителей.Установлено, что перевозчики не соблюдали установленное расписание движения автобусов на маршрутах №№ 6, 2, 4, 7, 3, из-за чего время ожидания транспорта превышало нормативы.Кроме того, выяснилось, что пассажирские перевозки осуществлялись на транспортных средствах, не прошедших техосмотр или имевших технические неисправности.По результатам проверки прокуратура возбудила 3 административных дела в отношении должностных лиц муниципальных перевозчиков по статье о выпуске на линию транспортных средств, не прошедших техосмотр. Виновные были оштрафованы.В целях устранения нарушений руководителям транспортных организаций были внесены представления. После их рассмотрения перевозчики скорректировали графики движения автобусов и прекратили использование неисправных транспортных средств.