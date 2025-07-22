Ограничения будут действовать 25 июля.

Во Владимире временно закроют для движения транспорта улицу Сакко и Ванцетти в связи с проведением торжественного шествия. Мера направлена на обеспечение безопасности дорожного движения.25 июля, с 11:00 до 13:00, проезд на участке улицы Сакко и Ванцетти от Октябрьского проспекта до дома №2. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, используя объездные пути: движение будет организовано по Октябрьскому проспекту, улицам Мира и Гороховой.Городские власти призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и учитывать временные ограничения.