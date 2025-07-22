В среднем, малыши попадают в неприятные ситуации от 3 до 5 раз в неделю.

Во Владимирской области участились случаи падения детей из окон, достигая 3-5 инцидентов в неделю. Об этом 22 июля пресс-служба Областной детской клинической больницы (ОДКБ).Врачи обратились к родителям с напоминанием о том, что москитные сетки не являются надежной защитой. Даже ребенок в возрасте около года может легко выпасть из окна, опираясь на такую сетку.В жаркие дни специалисты призывают проявлять особую бдительность в отношении маленьких детей и открытых окон.Напомним, что в Коврове 6-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа общежития на улице Муромской. По предварительной информации, в момент происшествия рядом с ребенком не было взрослых. Пострадавший был госпитализирован.