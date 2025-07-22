Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Владимирской области.

Пока студенты Владимирского музыкального колледжа имени А. П. Бородина отдыхают, в учебном заведении идет активная подготовка к новому учебному году. Пресс-служба Министерства культуры Владимирской области о масштабных изменениях, которые коснутся не только интерьера, но и всей инфраструктуры колледжа.Одним из главных пунктов обновления является библиотека, которая претерпит значительные изменения. Здесь полностью заменят мебель, установят новое освещение, а пространство перепланируют для удобства студентов. Улучшится доступ к книгам, появятся новые зоны для работы с литературой.Помимо библиотеки, в колледже будет установлена современная система пожарной безопасности, улучшена звукоизоляция, а также реконструирован первый этаж. Все эти работы направлены на создание максимально комфортных и безопасных условий для студентов и преподавателей.