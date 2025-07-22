Жертвами аферистов стали 49 человек.

За прошедшую неделю IT-мошенники обманули 49 жителей Владимирской области, похитив у них в общей сложности 22 миллиона рублей. Об этом 22 июля пресс-служба УМВД по региону.Так, 50-летний житель Владимира, поверив в обещания выгодных онлайн-инвестиций, за два месяца перевел мошенникам более 2,4 миллиона рублей.Аналогичная ситуация произошла с 36-летней жительницей областного центра, которую убедил зарабатывать онлайн некий Андрей. В результате женщина лишилась 1,4 миллиона рублей.Жертвой сложной схемы с участием лже-сотрудников различных ведомств стал 71-летний житель Киржача. Ему позвонили и сообщили о замене ключей от домофона, убедив предоставить код из СМС. После этого под предлогом защиты от мошенников ему звонили псевдо-представители Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ФСБ, убедив обналичить и перевести на их счета более 3,6 миллиона рублей.От перевода 350 тысяч рублей мошенникам 70-летнюю местную жительницу спасли сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями регионального УМВД. Женщина собиралась обналичить деньги по указанию аферистов. Полицейские выяснили, что её аккаунт на Госуслугах был взломан, и оперативно восстановили доступ, а также заблокировали возможность оформления кредитов.По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела и ведется расследование.