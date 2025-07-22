С 21 по 27 июля 2025 года в России проходит Неделя сохранения здоровья головного мозга. Главный внештатный специалист по сосудистой патологии Минздрава Владимирской области Андрей Мнёв ..

С 21 по 27 июля 2025 года в России проходит Неделя сохранения здоровья головного мозга. Главный внештатный специалист по сосудистой патологии Минздрава Владимирской области Андрей Мнёв рассказал о важности поддержания здоровья мозга и об опасностях, связанных с его заболеваниями.ДЕЙСТВУЙТЕ БЫСТРОГоловной мозг — это основной орган, который управляет центральной нервной системой. Любой сбой в его работе сразу же отражается на всём организме. Особую тревогу вызывают сосудистые заболевания, и в первую очередь — инсульт, острое нарушение кровообращения головного мозга, вызванное закупоркой или разрывом сосудов.Распознать инсульт можно по внезапному появлению следующих симптомов: асимметрии лица (опущение уголка рта, щеки), слабости в конечностях, нарушения речи (нечёткость, смазанность или потеря речи), головокружения, сильной головной боли, нарушения сознания. При появлении этих признаков необходимо немедленно вызвать скорую помощь, чтобы успеть в «терапевтическое окно» (4,5 часа) для своевременной диагностики и лечения.КОНТРОЛИРУЕМ РИСКИВажно помнить о факторах риска, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.— Многие из них, такие как артериальная гипертония, повышенный уровень холестерина и сахара в крови, избыточный вес, курение, злоупотребление алкоголем, гиподинамия и стресс, мы можем контролировать, — рассказал Андрей Мнёв.В рамках диспансеризации можно сдать анализы для определения уровня холестерина и сахара в крови, измерить артериальное давление, а при необходимости пройти углублённое обследование.Своевременное обращение к врачу поможет сохранить здоровье мозга на долгие годы.СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТАДля поддержания здоровья мозга рекомендуется сохранять умственную активность (обучение, чтение, интеллектуальные игры), активно общаться, заниматься физкультурой, употреблять достаточное количество воды, отказаться от вредных привычек, придерживаться здорового питания (продукты, богатые антиоксидантами и омега-3), соблюдать режим сна (7–9 часов), своевременно проходить диспансеризацию, гулять на свежем воздухе и снижать уровень стресса.