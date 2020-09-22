Чем можно тушить огонь и куда звонить в случае пожара. На вопросы первоклашек ответили сотрудники МЧС. Традиционно в сентября для самых юных школьников проводятся уроки безопасности.

Чем можно тушить огонь и куда звонить в случае пожара. На вопросы первоклашек ответили сотрудники МЧС. Традиционно в сентября для самых юных школьников проводятся уроки безопасности. Неизменно самой увлекательной частью урока является примерка пожарной формы. Штаны и боевка, которые великоваты для ребят, тяжелый ремень и каска. Раз, и первоклашка сразу же превращается в спасателя. Но