Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Сэкономили на всем ФАП, построенный...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Сэкономили на всемФАП, построенный лишь на две трети. За строителей медпункта в селе Суходол взялась Суздальская межрайонная прокуратура.- Сезонное обострениеВ регионе двукратное превышение эпидпорога по ОРВИ и пятьсот с лишним случаев ковида за сутки - против чего вакцинироваться?- Родом из АнглииМолоко этих коров - самое жирное. В Собинский район завезли джерсийских буренок.