Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Сэкономили на всем
ФАП, построенный...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Сэкономили на всем
ФАП, построенный лишь на две трети. За строителей медпункта в селе Суходол взялась Суздальская межрайонная прокуратура.
- Сезонное обострение
В регионе двукратное превышение эпидпорога по ОРВИ и пятьсот с лишним случаев ковида за сутки - против чего вакцинироваться?
- Родом из Англии
Молоко этих коров - самое жирное. В Собинский район завезли джерсийских буренок.