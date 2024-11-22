Во Владимирской области стартовал пилотный проект по внедрению российской системы мониторинга молочного стада. Как объяснили в региональном министерстве сельского хозяйства, коровам буду

Во Владимирской области стартовал пилотный проект по внедрению российской системы мониторинга молочного стада. Как объяснили в региональном министерстве сельского хозяйства, коровам буду вводить в желудок «умную» капсулу. Датчик, по-другому болюс, будет работать на протяжении жизни животного, он будет собирает важные данные о здоровье коровы и передаёт их на станцию. Информация оттуда поступает в единую базу