О личности Кейт Миддлтон сделано очередное громкое заявление. Королевский эксперт считает, что королевская семья обманывает общественность.

О личности Кейт Миддлтон сделано очередное громкое заявление. Королевский эксперт считает, что королевская семья обманывает общественность.Королевский эксперт Пирс Морган поднял шумиху в общественном поле своими заявлениями о том, что вместо Кейт Миддлтон перед объективами папарацци — актриса, нанятая для выхода с принцем Уильямом. Это заявление вызвало волну обсуждений в социальных сетях и среди поклонников британской королевской семьи.Специалисты обратили внимание на изменения во внешности принцессы после ее операции на брюшной полости. Некоторые утверждают, что она выглядит более худой и болезненной, чем ранее. Инсинуации о возможной пластике или других процедурах вызывают раздельные мнения среди поклонников Кейт Миддлтон.Доктор Джордж Кроуфорд также высказал предположение о гинекологической операции принцессы, добавив, что возможно что-то пошло не так во время процедуры. Эти заявления вызывают бурное обсуждение и размышления о состоянии здоровья и внешности членов королевской семьи, передает таблоид TMZ.Таким образом, высказывания королевского эксперта и мнения специалистов вызывают интерес и волнение среди публики. Все это еще больше подогревает дискуссии о тайнах и загадках жизни членов королевской семьи.