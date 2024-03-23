Столица окажет помощь москвичам и иногородним.

Столица окажет помощь москвичам и иногородним.Москва вместе с областью выплатят денежные компенсации пострадавшим в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Размер выплат составит от 500 тысяч до трех миллионов рублей, сообщил в своем мэр столицы Сергей Собянин.Также Москва и область возьмут на себя организацию похорон погибших. Для оказания помощи привлечены все городские службы"Соболезную родным и близким погибших", – написал мэр.Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Преступники применяли автоматическое оружие и легковоспламеняющуюся жидкость для поджога концертного зала. По данным Следственного комитета, погибли 93 человека, среди них трое несовершеннолетних.