Поведение Центризбиркома Белоруссии говорит о том, что Александр Лукашенко опасается поражения от альтернативного кандидата Светланы Тихановской. С такой оценкой выступил политик Виктор Корнеенко.

Поведение Центризбиркома Белоруссии говорит о том, что Александр Лукашенко опасается поражения от альтернативного кандидата Светланы Тихановской. С такой оценкой выступил политик Виктор Корнеенко.Накануне Центризбирком республики принял решение, которое еще больше разозлило оппозицию. Там приняли решение об ограничении числа независимых наблюдателей на президентских выборах – 2020.Удивлены даже видавшие виды белорусские политики. Виктор Корнеенко, давно занимающийся избирательными кампаниями, заявил, что с подобным никогда не сталкивался. Решение ЦИК он назвал нарушением избирательного законодательства Белоруссии и шагом к дальнейшим фальсификациям со стороны власти.Из произошедшего политик делает вывод: Александр Лукашенко всерьез опасается победы Светланы Тихановской на президентских выборах. По мнению эксперта, власти допускают, что избирательные комиссии под напором независимых наблюдателей могут "не так" посчитать голоса.Теперь избиркомы останутся без контроля со стороны общественности, сокрушается Корнеенко. Он посоветовал сторонникам Тихановской обжаловать решение ЦИК в международных инстанциях, сообщает портал UDF.by.Своим решением Центризбирком продолжает давление на оппозицию, уверен политолог Павел Усов. Таким образом власти пытаются снизить опасность утечек о реальных результатах выборов, считает эксперт.К президентским выборам в Белоруссии допущены пять кандидатов, включая . Оппозиция делает ставку на политического активиста Светлану Тихановскую, которая выдвинула свою кандидатуру вместо супруга, которого власти обвиняют в организации массовых беспорядков.Светлану Тихановскую решили поддержать сторонники банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало. Обоих не допустили до выборов. Голосование намечено на 9 августа.