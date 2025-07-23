Свыше 420 тысяч семей уже воспользовались сервисом «Переезд», с которым можно легко продолжить использовать домашний интернет и другие услуги «Ростелекома» после смены места жительства. С ..

Свыше 420 тысяч семей уже воспользовались сервисом «Переезд», с которым можно легко продолжить использовать домашний интернет и другие услуги «Ростелекома» после смены места жительства. С услугой «Переезд» сохраняются все ранее приобретенные подписки, контент, накопленные бонусы и настроенные автоплатежи. Прежним остается и лицевой счет абонента.Более 10 тысяч абонентов «Ростелекома» ежемесячно переносят услуги на новый адрес, пик активности приходится на летний период. Около 70% граждан переезжают в пределах одного региона — из города на дачу, в деревню или к морю, или в собственное новое жилье. При этом не все знают о возможности переноса услуг — при расторжении договора каждый пятый абонент сообщает, что уже подключил услуги «Ростелекома» по новому адресу.Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»:«Летняя пора для многих связана не только с отдыхом, но и с масштабными переменами в жизни — сменой места жительства или работы. Мы стремимся к тому, чтобы абоненты "Ростелекома" могли пользоваться высокоскоростным домашним интернетом и другими услугами компании вне зависимости от того, где они находятся. Поэтому мы предлагаем услугу "Переезд", которая позволяет перенести все услуги быстро, выгодно и без лишних усилий. Более того, благодаря услуге можно получить скидку до 50% на тарифный план в течение первых двух месяцев после смены места жительства».Для того чтобы комфортно переехать с «Ростелекомом», клиенту необходимо подать заявку на сайта, указав контактные данные, текущий и новый адреса, а также планируемую дату переезда. Специалисты компании свяжутся с абонентом и согласуют все детали. При совпадении технологии подключения клиент может сохранить прежнее оборудование и взять его с собой на новый адрес. Если самостоятельно отключить оборудование не удается, можно заказать услугу демонтажа.Воспользовавшиеся услугой также получат специальный промокод на (совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы).Услуга «Переезд» бесплатная и оказывается в рамках домашнего региона. В случае, если планируется переезд в другую область, республику или край, абонент может связаться с компанией для уточнения информации.Подробнее об услуге можно узнать , в личном кабинете или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.Реклама. ПАО Ростелеком. ИНН 7707049388. 2W5zFGKko2Q