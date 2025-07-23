Идет конкурс туалетной бумаги в Париже.
Оценки выставляет жюри по 10-бальной шкале.
Выходит англичанин с рулоном. Строгие тона, нейтральный запах.
Жюри присуждает 7 баллов.
Выходит француз. Бумага вся в разноцветных пятнах и запах сплошной
авангард.
Жюри присуждает 8 баллов.
Выходит японец и дает председателю жюри таблетку.
Жюри недоумевает, у нас, мол, конкурс туалетной бумаги, а не таблеток,
но председатель из любопытства выпивает таблетку, затем куда-то быстро
убегает и через несколько минут врывается в зал с криком: "Десять баллов
! Десять баллов! Десять баллов!!!".
Остальное жюри спрашивает, почему?
А он отвечает "А дерьмо в целлофановых пакетах выходит!".
еще анекдот!