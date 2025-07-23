Депутата Совета города Струнино лишили полномочий после того, как он утратил доверие. Политик не отчитался о доходах и имуществе, пояснили в пресс-службе прокуратуры области. Согласно

Депутата Совета города Струнино лишили полномочий после того, как он утратил доверие. Политик не отчитался о доходах и имуществе, пояснили в пресс-службе прокуратуры области. Согласно требованиям антикоррупционного законодательства, вновь избранные депутаты обязаны в течение 4-х месяцев с момента избрания представить губернатору области сведения о доходах за календарный год, предшествующий году избрания, об имуществе и обязательствах