Три автомобиля столкнулись в Гусь-Хрустальном районе около пяти утра 23 июля. Смертельное ДТП произошло на 368 км автодороги Р-132 из-за неудачного обгона, рассказали в пресс-службе УМВД области.

Три автомобиля столкнулись в Гусь-Хрустальном районе около пяти утра 23 июля. Смертельное ДТП произошло на 368 км автодороги Р-132 из-за неудачного обгона, рассказали в пресс-службе УМВД области. 48-летняя женщина за рулем «ВАЗ-2112» ехала со стороны Гусь-Хрустального в сторону Курлово. В какой-то момент она решила обогнать «Рено Логан». На встречке отечественное авто влетело в «ВАЗ-21093», за