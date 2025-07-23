Авария произошла утром 23 июля.

23 июля около 4:54 утра в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области произошла авария с участием трех автомобилей на 368-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».В результате столкновения два человека погибли, а трое пассажиров, в том числе двое маленьких детей, госпитализированы.По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2112 1977 года рождения, двигаясь из Гусь-Хрустального в сторону Курлово, начала обгон автомобиля Renault Logan. Не убедившись в безопасности маневра, она выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с ВАЗ-21093, которым управлял водитель 1986 года рождения. После первоначального удара ВАЗ-2112 отбросило обратно на Renault Logan.Водители ВАЗ-2112 и ВАЗ-21093 скончались на месте происшествия. Из ВАЗ-2112 в больницу доставлены пассажиры: дети в возрасте 1 года 4 месяцев и 2 лет, а также мужчина 2007 года рождения.Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Гусь-Хрустальный» проверку всех обстоятельств этой трагической аварии.Ранее в аварии на М7 в Ковровском районе четыре человека.