Об этом сообщили в правительстве Владимирской области.

Во Владимирской области сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух мужчин, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков. Как , задержанные действовали независимо друг от друга, но оба работали на один и тот же нелегальный интернет-магазин.27-летний житель Владимира планировал распространять наркотики, размещая обмотанные изолентой свертки с синтетикой в тайниках на территории промышленной зоны. У 37-летнего местного жителя было изъято около 50 разовых доз наркотиков. По версии следствия, он собирался сбывать их как напрямую, так и через систему тайников-закладок.Наркотические вещества изъяты из незаконного оборота. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полиция напоминает об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Статья 228 Уголовного кодекса РФ предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление или переработку наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. За совершение тех же действий в крупном размере предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, в особо крупном размере – до 15 лет.Незаконный сбыт наркотиков группой лиц, по предварительному сговору, организованной группой, должностным лицом с использованием своего служебного положения, с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, в значительном, крупном и особо крупном размере, может повлечь за собой лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей.