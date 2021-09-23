Президент Украины Владимир Зеленский выступил с пламенной речью на Генассамблее ООН. Конечно, и там он не смог не упомянуть своего российского коллегу Владимира Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с пламенной речью на Генассамблее ООН. Конечно, и там он не смог не упомянуть своего российского коллегу Владимира Путина.Выступая в знаменитом зале, Владимир Зеленский заявил, что Россия не следует своим словам о необходимости соблюдения архитектуры отношений между государствами. После этого президент Украины перешел с украинского на русский язык и процитировал Владимира Путина.Зеленский обратился к высказыванию российского лидера об опасности попыток расшатать легитимность и авторитет ООН. Мол, это может уничтожить всю архитектуру международных отношений, и в таком случае не будет правил, останется лишь право сильного, мир, во главе которого будет эгоизм.Далее президент Украины отметил, что эти слова произнес Путин в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015-м. заметил, что Зеленский ошибся. Слова действительно принадлежат российскому лидеру, но сказал он это лишь на ГА ООН, но не на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.Ранее "Дни.ру" о том, что Владимир Зеленский в очередной раз напомнил о желании Украины вступить в НАТО. Он заявил, что Североатлантический альянс со временем ослабеет, если Незалежная так и не станет его членом. А еще политик высказался о кризисе внутри организации.