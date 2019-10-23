Президент Клуба веселых и находчивых отреагировал на назначение Сергея Сивохо советником секретаря Совбеза Украины по Донбассу. Александр Масляков в недоумении от выбора лидера Незалежной, который сам был игроком КВН.

Президент Клуба веселых инаходчивых отреагировал на назначение Сергея Сивохо советником секретаря Совбеза Украины по Донбассу. Александр Масляков в недоумении от выбора лидера Незалежной, который сам был игроком КВН.Александр Масляков сразу оговорился, что он вовсе не советчик президенту Украины. Однако кадровые решения ВладимираЗеленского его смущают. "Я бывсе-таки набирал не кавээновскую команду, а команду политиков", – цитирует телеведущего сайтОн признал, что СергейСивохо талантлив и как актер, и как участник КВН. Однако Масляков напомнил, что шоумен играл с перерывами: "Как бы это сформулировать помягче... Уходил в себя, вот так скажем".24 Ноя 2018 в 9:46 PSTГоворя о влиянии КВН на выбор карьеры, ведущий подчеркнул, что каждый сам ответственен за свои планы. По словам игра дает необходимый политику навык – небояться публичных выступлений и телекамер.За Россию в этом смысле спокоен. Он уверен: массовый переход участников Клуба веселых и находчивых в политику нашей стране не грозит.3 Авг 2019 в 4:26 PDTНапомним, что о назначении 50-летнего Сергея Сивохо советником секретаря СНБО Украины стало известно 21 октября. Он является креативнымпродюсером студии "Квартал 95". В свое время играл в составе команд КВН "Сборная ДПИ", "Дрим-Тим", "Сборная СНГ" и "Сборная XXвека".