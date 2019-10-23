Президент Клуба веселых и
находчивых отреагировал на назначение Сергея Сивохо советником секретаря Совбеза Украины по Донбассу. Александр Масляков в недоумении от выбора лидера Незалежной, который сам был игроком КВН.
Президент Клуба веселых и
находчивых отреагировал на назначение Сергея Сивохо советником секретаря Совбеза Украины по Донбассу. Александр Масляков в недоумении от выбора лидера Незалежной, который сам был игроком КВН.
Александр Масляков сразу оговорился, что он вовсе не советчик президенту Украины. Однако кадровые решения Владимира
Зеленского его смущают. "Я бы
все-таки набирал не кавээновскую команду, а команду политиков", – цитирует телеведущего сайт
Он признал, что Сергей
Сивохо талантлив и как актер, и как участник КВН. Однако Масляков напомнил, что шоумен играл с перерывами: "Как бы это сформулировать помягче... Уходил в себя, вот так скажем".
24 Ноя 2018 в 9:46 PST
Говоря о влиянии КВН на выбор карьеры, ведущий подчеркнул, что каждый сам ответственен за свои планы. По словам игра дает необходимый политику навык – не
бояться публичных выступлений и телекамер.
За Россию в этом смысле спокоен. Он уверен: массовый переход участников Клуба веселых и находчивых в политику нашей стране не грозит.
3 Авг 2019 в 4:26 PDT
Напомним, что о назначении 50-летнего Сергея Сивохо советником секретаря СНБО Украины стало известно 21 октября. Он является креативным
продюсером студии "Квартал 95". В свое время играл в составе команд КВН "Сборная ДПИ", "Дрим-Тим", "Сборная СНГ" и "Сборная XX
века".