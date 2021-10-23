23 октября 2021 года православные верующие чтят память сразу нескольких святых.

23 октября 2021 года православные верующие чтят память сразу нескольких святых.ИсторияЦерковный праздник 23 октября называют Днем святого Евлампия или Евлампия Зимоуказателя. В эту дату верующие вспоминают брата и сестру, которые пострадали за христианство. Евлампий и Евлампия жили еще в IV веке в Никомидии при императоре Максимиане. Злой правитель подверг праведных брата и сестру мученической смерти. В такой православный праздник, как сегодня верующие рассказывают друг другу о том, что ни огонь ни кипяток не могли причинить вреда Евлампию и Евлампии. Тогда молодому человеку отсекли голову, и его сестра просто не выдержала этого горя.Преподобный АмвросийТакже церковный праздник 23 октября прославляет святого Амвросия – старца Оптиной пустыни. В миру преподобный носил имя Александра Гренкова. Старец перенес тяжелую болезнь, но не утратил веру. Он учил людей, распространял знания о Боге и основал женскую обитель.Что нельзя делать 23 октябряИздавна на Руси в День Евлампия люди избегали хлопот по хозяйству: нельзя было мыть, мести, стирать и выносить мусор из дома, дабы не навлечь беды. Также в этот церковный праздник не стоит совершать крупных покупок – в скором времени они могут испортиться, и не стоит затевать новых крупных дел. Последнее касается и свадеб – новую семью в День Евлампия не создают.Приметы и традиции23 октября люди всегда думали о предстоящей зиме. Православные смотрели на месяц: в какую сторону указывают его рога, оттуда и подует холодный ветер. Если это север, то зима будет скорой и суровой, если юг, то ближайшие недели стоит ждать слякоть и грязь. Мокрая погода в Евлампиев день предвещает обилие снега, а мороз – скорое приближение настоящей зимы.