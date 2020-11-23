Устал выслушивать претензии и забил ногами. Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по

Устал выслушивать претензии и забил ногами. Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Потерпевшей в деле указана мать мужчины. По версии следователей СК России, 20 ноября этого года мужчина в очередной раз напился, за что 73-летняя женщина и начала высказывать