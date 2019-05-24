Знаменитость показала селфи без макияжа и фильтров в своем Instagram-аккаунте. Ирина Шейк восхитила пользователей соцсети своей естественной красотой.

Знаменитостьпоказала селфи без макияжа и фильтровв своем Instagram-аккаунте. ИринаШейк восхитила пользователей соцсети своей естественной красотой.На фото 33-летняя модель запечатлена абсолютнобез косметики. Кадр вызвал бурную реакцию фолловеров. Подавляющеебольшинство оставили положительные комментарии, отметив свежий и моложавый видИрины Шейк."Естественная, красивая", "Ты выглядишь так, будто знаешь всесекреты красоты", "Очаровательна, – высказались поклонники модели. Сама же звездаранее рассказывала, как ей удается поддерживать молодость и привлекательность.Ирина Шейк до сих пор пользуется маленькими хитростямипо уходу за кожей лица, о которых ей рассказала ей мама. Так, знаменитостьпривыкла умываться кубиками льда. Это помогает избавиться от кругов под глазамии припухлостей. Кроме того, подобный способ заметно подтягивает кожу, делая ееупругой.Ранее призналась, что позволяетсебе отойти от диет. Она считает, что при поддержании фигуры необходимо найтибаланс между правильным питанием и физическими нагрузками.Напомним, на протяжениичетырех лет и актер Брэдли Купер и были одной из самыхкрасивых пар Голливуда. Несмотря на рождение дочери Леи, знаменитости так и непоженились. После того, как знаменитости расстались, девочка проживаетвместе с мамой.