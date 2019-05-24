Знаменитость
показала селфи без макияжа и фильтров
в своем Instagram-аккаунте. Ирина
Шейк восхитила пользователей соцсети своей естественной красотой.
Знаменитость
показала селфи без макияжа и фильтров
в своем Instagram-аккаунте. Ирина
Шейк восхитила пользователей соцсети своей естественной красотой.
На фото 33-летняя модель запечатлена абсолютно
без косметики. Кадр вызвал бурную реакцию фолловеров. Подавляющее
большинство оставили положительные комментарии, отметив свежий и моложавый вид
Ирины Шейк.
"Естественная, красивая", "Ты выглядишь так, будто знаешь все
секреты красоты", "Очаровательна, – высказались поклонники модели. Сама же звезда
ранее рассказывала, как ей удается поддерживать молодость и привлекательность.
Ирина Шейк до сих пор пользуется маленькими хитростями
по уходу за кожей лица, о которых ей рассказала ей мама. Так, знаменитость
привыкла умываться кубиками льда. Это помогает избавиться от кругов под глазами
и припухлостей. Кроме того, подобный способ заметно подтягивает кожу, делая ее
упругой.
Ранее призналась, что позволяет
себе отойти от диет. Она считает, что при поддержании фигуры необходимо найти
баланс между правильным питанием и физическими нагрузками.
Напомним, на протяжении
четырех лет и актер Брэдли Купер и были одной из самых
красивых пар Голливуда. Несмотря на рождение дочери Леи, знаменитости так и не
поженились. После того, как знаменитости расстались, девочка проживает
вместе с мамой.