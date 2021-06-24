Оппозиционер Ковалевский призвал белорусских силовиков в нужный момент встать плечом к плечу с гражданами для борьбы с президентом Лукашенко

Оппозиционер Ковалевский призвал белорусских силовиков "в нужный момент" встать плечом к плечу с гражданами для борьбы с президентом ЛукашенкоПредставитель лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в международных отношениях Валерий Ковалевский призвал силовиков принять участие в борьбе с президентом Александром Лукашенко. Оппозиционеры хотят реализовать в Белоруссии план "Перемога" ("Победа" – прим. автора).В ходе видеообращения, опубликованного 24 июня на ютуб-канале Светланы Тихановской, ее представитель заявил, что белорусские силовики "плывут на корабле, который уже начал идти ко дну", а "капитан корабля" (скорее всего речь идет об Александре Лукашенко) делает их жизнь невыносимой. "Он постоянно угрожает вам страшным будущим, чтобы оно казалось еще хуже, чем происходящее прямо сейчас крушение", – подчеркнул Валерий Ковалевский, призывая силовиков к борьбе с президентом Белоруссии.Оппозиционер спросил у представителей силовых структур, может ли кто-нибудь еще нанести стране столько же вреда, сколько нанес президент Лукашенко в течение одного года. Он подчеркнул, что исправление ошибок режима и "разбор завалов" должно стать общей работой.Ковалевский заявил, что в будущем Александр Лукашенко и приближенные к нему генералы не будут отвечать за жизни силовиков: "Для них ваша жизнь лишь разменная монета"."Вы знаете, что будете делать, когда терпение людей лопнет? Вы готовы противостоять целой стране, которая весь этот год страдала от чудовищных приказов вашего начальства?" – спросил у силовиков Ковалевский.Оппозиционер подчеркнул, что есть способ "не пойти ко дну" вместе с Лукашенко. Он призвал силовиков подключиться к плану "Перемога". Для этого необходимо зарегистрироваться в специальном чат-боте, который "в нужный момент" пришлет план действий.