В их числе 25 поддельных банкнот и две фальшивые монеты.

Во Владимирской области во втором квартале 2025 года из оборота изъято 27 фальшивых денег. В их числе 25 поддельных банкнот и две фальшивые монеты.Как и в предыдущие периоды, чаще всего злоумышленники подделывали купюры крупного номинала. За апрель-июнь этого года выявлено 16 поддельных банкнот номиналом 5000 рублей. Также были обнаружены семь фальшивых купюр по 1000 рублей и две по 2000 рублей. Помимо банкнот, из обращения вывели две поддельные монеты номиналом 10 рублей. Поддельные банкноты иностранных государств в этот период не выявлялись.Управляющий владимирским отделением Банка России Антон Завойстый , что современные российские деньги обладают высокой степенью защиты, что способствует ежегодному сокращению числа подделок. Он отметил, что фальшивки чаще всего попадают в кошельки из-за невнимательности граждан.Завойстый напомнил, что подлинность банкнот можно легко проверить самостоятельно, обращая внимание на водяные знаки, защитную нить на просвет, рельефные изображения на ощупь и изменение цвета элементов при изменении угла зрения.