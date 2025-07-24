О ключевых моментах обсуждения бюджета, мерах по поддержке села, ходе муниципальной реформы и наказах жителей региона. Актуальные темы жизни региона в студии «Шестого канала» рассмотрели с
<a href="https://33live.ru/novosti/24-07-2025-o-byudzhetnyx-voprosax-xode-municipalnoj-reformy-i-merax-po-podderzhke-sela.html" target="_blank">О бюджетных вопросах, ходе муниципальной реформы и мерах по поддержке села</a> - О ключевых моментах обсуждения бюджета, мерах по поддержке села, ходе муниципальной реформы и наказах жителей региона. Актуальные темы жизни региона в студии «Шестого канала» рассмотрели с
[url=https://33live.ru/novosti/24-07-2025-o-byudzhetnyx-voprosax-xode-municipalnoj-reformy-i-merax-po-podderzhke-sela.html]О бюджетных вопросах, ходе муниципальной реформы и мерах по поддержке села[/url] - О ключевых моментах обсуждения бюджета, мерах по поддержке села, ходе муниципальной реформы и наказах жителей региона. Актуальные темы жизни региона в студии «Шестого канала» рассмотрели с