Трагедия произошла в декабре 2023 года

В Александрове вынесли приговор 67-летнему местному жителю, которого признали виновным в смертельном ДТП с оставлением места происшествия. Об этом Александровский городской суд Владимирской области.Трагедия произошла в декабре 2023 года. После сильного снегопада, когда тротуары были завалены, 24-летний пешеход шел по проезжей части. Водитель, управляя автомобилем своей супруги, не учел сложные погодные условия и выбрал небезопасный скоростной режим. В результате он сбил молодого человека.После наезда водитель скрылся с места происшествия. Скорую помощь вызвали проезжавшие мимо сотрудники аварийно-диспетчерской службы, но до их приезда пострадавший скончался от полученных травм.В суде обвиняемый свою вину не признавал, утверждая, что не совершал наезда и не уезжал с места ДТП. Однако прокурор представил исчерпывающие доказательства виновности водителя.Суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ему также запрещено управлять транспортными средствами в течение 2 лет 6 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил иски матери и сестры погибшего о компенсации морального вреда на общую сумму 1 миллион 600 тысяч рублей.Приговор пока не вступил в законную силу.