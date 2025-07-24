На поддержку пяти проектов из областного бюджета выделили 25,5 млн рублей.

Во Владимирской области активно развивается пешеходный туризм, что делает путешествия по региону комфортнее и интереснее. Министерство предпринимательства и туризма ежегодно предоставляет финансовую поддержку муниципалитетам для создания новых маршрутов.Эта поддержка включает благоустройство территорий, установку туристической навигации, арт-объектов, освещения и санитарных зон. Благодаря такой помощи уже появились маршруты «Легенды стеклодува» в Гусь-Хрустальном и «По Владимирским проселкам» в Собинском районе, а также улучшена навигация в областной столице.Министр предпринимательства и туризма Юлия Бояркина , что победители конкурсов должны реализовать свои проекты в течение года. Сейчас активно создаются пешеходные маршруты, получившие субсидии в 2024 году, среди них: «Дореволюционная лирика Гороховецкого уезда», «Киржач гостеприимный», «По улицам города Кольчугино, рождённого металлом», «Покров – ворота во Владимирскую область», «По местам писателя В.Ерофеева» и «Большая Миллионная Мстёры».В 2025 году на поддержку пяти проектов из областного бюджета выделено почти 25,5 миллиона рублей. Средства направлены на развитие туризма во Владимире, обустройство маршрута «Ковров – город оружейников», создание второго этапа пешеходного маршрута «Семь ключей» в Муроме, а также на «Историко-экологическую тропу «Милый сердцу Александров» и маршрут «Боровичи – Селиваново: путь из дома в дом» в Селивановском районе.