Во Владимир приехала третья компания, которая готова работать над концепцией благоустройства Старых садов, на этот раз — российская. В древней столице продолжается сбор идей для будущего

Во Владимир приехала третья компания, которая готова работать над концепцией благоустройства Старых садов, на этот раз — российская. В древней столице продолжается сбор идей для будущего парка, ну или парка будущего, на территории за ДТЮ. Представители, уже третьи по счету, ознакомятся с местностью и подготовят свою концепцию. Сперва, как отмечают в организации, необходимо провести исследования: