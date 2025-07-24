Инцидент произошел ночью 16 июля.

Во Владимире полицейские задержали 51-летнего мужчину, который подозревается в угрозе убийством своей бывшей супруге. Инцидент произошел ночью 16 июля.Как следствие, ревнивый мужчина позвонил бывшей жене, но не получил ответа, так как женщина спала. Это разозлило его, и он направился к ней на дачу, подозревая, что она может быть не одна.Прибыв на место, мужчина обнаружил женщину одну. В ходе возникшего конфликта он облил потерпевшую бензином и начал угрожать убийством. Женщине удалось оттолкнуть нападавшего и убежать до поста охраны производства, где она работала. Охранник незамедлительно вызвал полицию.Сотрудники полиции быстро установили местонахождение и задержали злоумышленника. Он признался и раскаялся в содеянном. Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».