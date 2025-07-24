Двухэтажный многоквартирный дом №24 на улице Полины Осипенко загорелся днем 24 июля. Пожар произошел в одной из квартир. В 15:00 на место вызвали спасателей, сообщает пресс-служба МЧС области.

Двухэтажный многоквартирный дом №24 на улице Полины Осипенко загорелся днем 24 июля. Пожар произошел в одной из квартир. В 15:00 на место вызвали спасателей, сообщает пресс-служба МЧС области. Пожарные спасли двоих человек, еще семерых эвакуировали. Во время возгорания пострадал 50-летний мужчина – его доставили в лечебное учреждение с отравлением продуктами горения. Пожарные занимаются проливкой конструкций.