Культурный забег РУТС, который состоится 17 августа, предлагает владимирцам и гостям города познакомиться с городом поближе в беговом формате. Все желающие преодолеют маршрут, пролегающий

Культурный забег РУТС, который состоится 17 августа, предлагает владимирцам и гостям города познакомиться с городом поближе в беговом формате. Все желающие преодолеют маршрут, пролегающий через главные исторические и культурные места Владимира, сообщили в пресс-службе Минспорта региона. Бегуны смогут выбрать большой или малый круг, которые соответствуют дистанциям 10 км и 5 км. Пути выстроятся по тротуарам,