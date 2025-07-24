Накануне Дня органов следствия следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СКР по Владимирской области Артем Пинаев и следователь Максим Гуськов рассказали подробности одного из самых неоднозначных дел в своей практике.

25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов следствия. Накануне этой даты корреспондент «33Live.Ru» пообщался с теми, кто помогает привлечь виновных к ответу. Следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СКР по Владимирской области Артем Пинаев и следователь Максим Гуськов — из числа таких профессионалов. Об одном из самых необычных дел читайте — на vladaif.ru.Небанальный сюжетНе секрет, что большая часть тяжких преступлений в нашем регионе совершается в состоянии алкогольного опьянения или во время банальной семейной ссоры. «Сюжеты», достойные детективного сериала, скорее исключения. И происходят такие убийства чаще всего в условиях неочевидности.Этим летом Ленинский районный суд вынес приговор по делу об убийстве пожилой психически нездоровой жительницы областного центра. Несмотря на свой недуг, женщина и мухи не могла обидеть, поэтому врагов у нее не имелось. Кто лишил жизни беззащитную женщину? Забегая вперед, стоит сказать, что в первые минуты на этого человека сложно было подумать. Но обо всем по порядку.Вечером 27 мая 2023 года в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении трупа в одной из квартир многоэтажного дома, по описанию звонившей, на теле были следы насильственной смерти.По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Поэтому Артем Пинаев и Максим Гуськов оказались на месте происшествия одними из первых.Оперативников встретила 60-летняя Ольга. Она же сообщила, что непродолжительное время назад, вернувшись в дачи, обнаружила в ванной тело своей младшей сестры Ирины.— Женщина находилась в своей комнате и вела себя вполне спокойно. Меня тогда еще это удивило — у нее только что погибла сестра, а она даже не плакала, — поделился следователь-криминалист Пинаев.Тем временем эксперты начали осмотр трупа. Погибшая находилась в ванне без одежды, из шеи у нее торчали два кухонных ножа, на теле виднелись еще четыре раны.Со слов Максима Гуськова, Ольга сначала утверждала, что, скорее всего, родственница покончила жизнь самоубийством, поскольку в молодости она пыталась это сделать.Однако выводы экспертов опровергали эту версию — некоторые раны располагались так, что женщина не смогла бы их нанести себе самостоятельно.Кроме того, как показал лечащий врач Ирины, погибшая страдала артритом, и была не в состоянии сжать в руке нож, а также залезть в чашу ванной без посторонней помощи. А жили сестры вдвоем и гости у них тоже были редкостью.Ради ИриныКак уточнил следователь Гуськов, в этой квартире, оставшейся по наследству от родителей, Ольга и Ирина прожили всю жизнь. Старшей сестре приходилось ухаживать за младшей, страдающей психиатрическим заболеванием. При жизни матери, та помогала Ольге, но 10 лет назад родительницы не стало, и все заботы легли на плечи уже не молодой женщины. У них была еще одна сестра Надежда, но та жила своей семьей и иногда навещала родственниц, у нее даже ключ от квартиры имелся.— Эксперт установил, что смерть потерпевшей наступила в период с 12.07 до 12.40. Мы проверили, где в это время находился телефон третьей сестры, оказалось, что далеко от места убийства. Ее непричастность также показали родственники и соседи, видевшие ее в этом промежутке времени на другом конце города, — рассказал Максим Гуськов.Версия № 2Тогда Ольга начала заверять, что кто-то чужой мог проникнуть в квартиру и совершить убийство. Женщина говорила, мол, возможно, по рассеянности заперла дверь на один оборот, а не на два, и преступник с легкостью ее открыл.Криминалист проверил и эту версию.— Механизм замка оказался устроен так, что при одном повороте, ключ было бы невозможно из него вытащить. Также мы пришли к выводу, что через окно посторонний тоже не смог бы проникнуть — там стояла рассада, и войти внутрь, не уронив ее, было нельзя, — рассказывал Артем Пинаев.Из ванной комнаты эксперты изъяли запаховые следы и следы рук, они принадлежали сестрам, посторонние в квартире не появлялись. Подозрение пало на Ольгу.Не все пошло по плануВо время беседы со следователем женщина в подробностях описала, где она была и с кем общалась в день убийства сестры. Со слов Ольги, рано утром 27 мая она встретила работника газовой службы, который проверял тягу в котлах, около полудня она попросила Ирину сходить за хлебом, сама же стала собираться на дачу. Младшая сестра, вернувшись из магазина, якобы предложила помыться, но Ольга попросила ее повременить до вечера. Буквально в течение 30 минут она уже ехала на дачу. По дороге зашла к соседу, который продавал участок, и договорилась с ним о просмотре — хотела помочь подруге, которая хотела прикупить землю. Потом позвонила той самой подруге и сказала, чтобы она приезжала вечером смотреть участок. Домой Ольга вернулась около 21 часа и, зайдя в ванную, увидела труп сестры.Однако при проверке ее слов, кое-что не складывалось... Во-первых, биллинг показал, что во время убийства телефон женщины находился в ее квартире и все звонки она совершала гораздо позднее, чем говорила. Да и соседи по даче утверждали, что женщина приехала к обеду, а потом появилась в поле зрения лишь к вечеру.Как удалось позднее доказать в суде следствию, совершив преступление, Ольга попыталась замести следы, создав себе алиби. Но подвел телефон, который она забыла в квартире перед тем, как уехать на дачу. Позднее подозреваемая вернулась за гаджетом, снова уехала на дачу, по пути звонив подруге, соседу и родственникам.— Такое поведение тоже казалось странным, ведь обычно Ольга вела затворнический образ жизни, а в день преступления внезапно проявила такую активность, — пояснил Артем.Также было непонятно, куда пропала домашняя одежда Ольги. Газовщик во время дачи показаний заверил, что Ольга открыла ему дверь в голубом халате с цветочным орнаментом. В вещах Ольги такого предмета одежды не оказалось.На записях с камер видеонаблюдения, направленных на подъезд, в котором жили сестры, четко видно, как Ольга выходит из дома с пакетом в раках. Поэтому следствие предположило, что в пакете мог быть тот самый халат, запачканный кровью.«Она меня достала»Цепочка несовпадений привела к выводу о том, что Ольга причастна к смерти сестры. Женщину задержали и отправили в СИЗО. Там-то и произошло неожиданное признание.— Сокамерницей Ольги оказалась женщина, совершившая убийство сожителя в Суздальском районе. Во время одного из допросов, она поинтересовалась у следователя делом Ольги и рассказала, что во время похода в баню та призналась в убийстве, — дополнил Максим Гуськов.Во время банных процедур подозреваемая говорила, что «сестра меня достала», что устала за ней ухаживать, что из-за нее в дом нельзя привести мужчину.Последней каплей стал спор по поводу мытья. Со слов Ольги, она собиралась на дачу, когда Ирина попросила помыть ее. На просьбу подождать до вечера, та якобы начала возмущаться и настаивать на водных процедурах сию минуту. Старшая родственница не выдержала и схватилась за ножи...К&nb 368 sp;слову, Ольга свою вину так и не признала. На суде давать показания отказалась. Надежда тоже не верит, что ее добрая и жертвенная сестра могла такое совершить.Однако Ленинский районный суд г. Владимира признал ее виновной и назначил наказание в виде восьми лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и сейчас обжалуется стороной защиты.