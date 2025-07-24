Во Владимире коммунальные службы начали активную борьбу с борщевиком, используя химические препараты. Этот метод считается наиболее эффективным для полного уничтожения опасного растения ..

Во Владимире коммунальные службы начали активную борьбу с борщевиком, используя химические препараты. Этот метод считается наиболее эффективным для полного уничтожения опасного растения и предотвращения его повторного роста.На улице Урицкого, сотрудники МКУ «Зеленый город» первый этап обработки. Специальные вещества должны проникнуть в листья и корни борщевика в течение нескольких дней, после чего растение засохнет и погибнет.На следующей неделе запланирован вывоз погибших растений, а затем будет произведен финальный покос всего склона.