С 1 августа более 107 тысяч работающих пенсионеров региона получат прибавку к пенсии. Повышение затронет тех, кто официально трудился в 2024 году, сообщили в региональном отделении Социального

С 1 августа более 107 тысяч работающих пенсионеров региона получат прибавку к пенсии. Повышение затронет тех, кто официально трудился в 2024 году, сообщили в региональном отделении Социального фонда. Размер надбавки зависит от уровня заработной платы: чем выше доход, тем больше коэффициентов будет начислено. Максимально возможная прибавка – три пенсионных коэффициента. В 2025 году стоимость одного