Об этом сообщили в госохотоинспекции.

Во Владимирской области нашли способ снизить количество ДТП с участием диких животных.Недавно на трассе между Владимиром и Радужным появился новый дорожный знак, представляющий собой желтый квадрат с изображением лося, направляющегося к дороге. Этот необычный знак – разработка региональных властей, направленная на предотвращение аварий с участием диких животных.Как сообщили в Госохотинспекции Владимирской области, решение об установке подобных информационных стендов было принято еще зимой на заседании областной Комиссии по безопасности дорожного движения.во Владимирской области 43-летний мужчина погиб в аварии с лосем на платном автобане.