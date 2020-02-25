Жителя Архангельска Игоря Кренева обвиняют в крупном хищении песка. Ущерб от его действий оценили в сумму свыше шести миллионов рублей, пишет . Представители прокуратуры установили, что ..

Жителя Архангельска Игоря Кренева обвиняют в крупном хищении песка. Ущерб от его действий оценили в сумму свыше шести миллионов рублей, пишет .Представители прокуратуры установили, что Кренев и его подельники воровали песок в течение четырех лет: с мая 2013 по сентябрь 2017 года. Ценный материал злоумышленники добывали в Маймаксанском округе города. В общей сложности, им удалось вывезти с четырех земельных участков более 36 тысяч кубометров песка. В отношении мужчины было заведено уголовное дело. Оно будет передано в суд в ближайшее время.