Учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова лишилась работы после публикации фотографии, на которой она позирует в купальнике. По словам женщины, огромное давление на нее оказали родители школьников.

Учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова лишилась работы после публикации фотографии, на которой она позирует в купальнике. По словам женщины, огромное давление на нее оказали родители школьников.В личном микроблоге преподаватель разместила снимок, сделанный во время акции "Белые медведи" в поддержку зимней Универсиады. На фотографии женщина стоит в закрытом купальном костюме с грамотой в руках.После того как фотография появилась в Сети, родители воспитанников учебного заведения потребовали, чтобы Татьяну Кувшинникову немедленно уволили. Они посчитали снимок слишком вульгарным для человека, который обучает маленьких детей, передает Lenta.ru.Взрослых поддержала и руководитель школы. Она заявила, что преподаватель не имеет права носить звания педагога и назвала ее "пятном на репутации школы". "Так только проститутки одеваются и фотографируются, каблуки, платье выше колен, и все напоказ. Кого завлекаете?!", – процитировала учительница директора. Татьяне пришлось написать заявление об увольнении по собственному желанию.Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий прокомментировал случившееся. Он считает, что подобная ситуация является очередным доказательством "низкого статуса учителя в современном обществе". "И родители, ни администрация не считают учителя человеком, который имеет право на какую-то жизнь помимо работы", – цитирует эксперта . Он заявил, что увольнять за подобные фотографии директор не имеет права, но если человека вынудили уволиться самому, то тогда "уже ничего сделать нельзя".Ранее в Омске произошел подобный инцидент. 26-летнюю учительницу уволили за фотосессию в стиле пин-ап. Она преподавала историю ученикам 7-9 классов, а в свободное время проходила обучение в модельном агентстве. Вскоре пресс-служба областного Министерства образования сообщила, что женщину вновь пригласили на работу.