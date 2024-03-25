В этом году запланированы съемки фильма Жириновский. Взлет. Однако из-за деяния Никиты Кологривого режиссер Станислав Иванов отказался работать с артистом.

В этом году запланированы съемки фильма "Жириновский. Взлет". Однако из-за деяния Никиты Кологривого режиссер Станислав Иванов отказался работать с артистом.Кологривый должен был сыграть роль Владимира Жириновского. В связи с инцидентом, в который попала звезда сериала "Слово пацана", съемки были отложены.СМИ сообщают, что будет объявлен новый кастинг для подбора актера на главную роль. Об этом рассказал владелец усадьбы Гребнево Андрей Ковалев в беседе с журналистами.Ковалев отметил, что фильм о Жириновском требует серьезной подготовки, начиная от поиска подходящего актера для главной роли. Сыграть политика такого масштаба — непростая задача, так как требуется создать максимальную похожесть на легендарную личность. В кино сейчас используются различные техники, такие как специальные маски (для достижения подобия актера с главным героем), однако Ковалев выразил сомнения относительно оправданности такого подхода.Пока неизвестно, кто сыграет роль Владимира Жириновского. По мнению Ковалева, это должен быть хороший актер с похожими чертами лица и манерами. Роль требует профессионализма, так как она сложна в исполнении.Предприниматель также выразил свое мнение относительно поведения Никиты Кологривого, указав на его внезапное появление в центре внимания. Он отметил, что перед актером стоит выбор — либо преодолеть трудности и исправиться, либо пойти по неправильному пути. Ковалев подчеркнул, что слава может быть сложным испытанием, которое не каждый сможет пройти успешно.