Алла Пугачева продолжает удивлять своих поклонников провокационными высказываниями. В последнее время певица вызвала шквал обсуждений.

Алла Пугачева продолжает удивлять своих поклонников провокационными высказываниями. В последнее время певица вызвала шквал обсуждений.Высказывания и поведение Примадонны за границей разделяет ее поклонников на два лагеря. Музыкант Александр Левшин, долгое время сотрудничавший с Пугачевой, объяснил ее поведение. Он также не исключил возможности ее возвращения в Россию.Левшин утверждает, что эмоциональные высказывания Пугачевой не отражают ее реальные чувства и могут быть результатом стресса или нервного напряжения. Он подчеркнул, что поведение певицы в данный момент скорее всего связано с семейными обстоятельствами.Левшин отметил, что крепкое словцо артистки в адрес Стаса Михайлова не является для него сюрпризом, поскольку Пугачева ранее также использовала ненормативную лексику в общении. Он утверждает, что такие моменты не влияют на общее отношение и профессиональное сотрудничество.Несмотря на пребывание за границей, Пугачева несколько раз посещала Россию в прошлом году. Левшин считает, что возможно в ближайшем будущем она снова появится в Москве.Кроме того, Левшин ответил на вопрос о своих заработках за время работы с Пугачевой. Он уточнил, что они значительно меньше, чем у самой исполнительницы.