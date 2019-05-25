Музыкальный
продюсер откровенно ответила на претензии обывателей. Яна Рудковская заявила,
что заработанные младшим сыном Сашей Плющенко деньги складывает на
сберегательный счет.
Музыкальный
продюсер откровенно ответила на претензии обывателей. Яна Рудковская заявила,
что заработанные младшим сыном Сашей Плющенко деньги складывает на
сберегательный счет.
В личном Instagram знаменитость в очередной раз ответила подписчикам
на обвинения. Продюсера упрекают, за то, что ее шестилетний сын вынужден
работать. По словам Яны Рудковской, в ее семье это норма.
Звезда отметила, что часто сталкивается с детьми в модельных
проектах, и все они за съемки получают гонорар в виде денег или игрушек. Рудковская
рассказала, что ее наследник Саша фотографируется для журналов с полутора лет,
поэтому знает цену своему труду.
"У него много рекламных контрактов и, конечно, за все
рекламные опции ему платят, – сообщила знаменитость.– Причем немаленькие
деньги. К 18-летию у Саши будет уже внушительный счёт, которым он сможет
воспользоваться сам. Родители не имеют право тратить его деньги. В будущем он
сможет себе купить машину, квартиру и или, например, оплатить обучение в
престижном вузе".
Детский труд не считает чем-то зазорным или
неправильным. Она сама в детстве подрабатывала. С 13 лет трудилась в
приемной комиссии своего отца: принимала документы, помогала косметологам. Уже
в пять лет будущая звезда участвовала в уборке квартиры, а к 10 на ней были все
домашние обязанности. Когда же Яна поступила в Медицинский университет, то
подрабатывала в нескольких фирмах. К слову, училась она на очном отделении.
"Я выросла в простой, но интеллигентной семье, где меня
приучали к труду и самостоятельности с детства. У кого-то на это свое видение,
но в нашей семье оно такое. Поэтому воспитываю своих мальчиков по этой же
проверенной схеме! Надеюсь, в будущем она сработает", – отметила .