Музыкальный продюсер откровенно ответила на претензии обывателей. Яна Рудковская заявила, что заработанные младшим сыном Сашей Плющенко деньги складывает на сберегательный счет.

Музыкальныйпродюсер откровенно ответила на претензии обывателей. Яна Рудковская заявила,что заработанные младшим сыном Сашей Плющенко деньги складывает насберегательный счет.В личном Instagram знаменитость в очередной раз ответила подписчикамна обвинения. Продюсера упрекают, за то, что ее шестилетний сын вынужденработать. По словам Яны Рудковской, в ее семье это норма.Звезда отметила, что часто сталкивается с детьми в модельныхпроектах, и все они за съемки получают гонорар в виде денег или игрушек. Рудковскаярассказала, что ее наследник Саша фотографируется для журналов с полутора лет,поэтому знает цену своему труду."У него много рекламных контрактов и, конечно, за всерекламные опции ему платят, – сообщила знаменитость.– Причем немаленькиеденьги. К 18-летию у Саши будет уже внушительный счёт, которым он сможетвоспользоваться сам. Родители не имеют право тратить его деньги. В будущем онсможет себе купить машину, квартиру и или, например, оплатить обучение впрестижном вузе".Детский труд не считает чем-то зазорным илинеправильным. Она сама в детстве подрабатывала. С 13 лет трудилась вприемной комиссии своего отца: принимала документы, помогала косметологам. Ужев пять лет будущая звезда участвовала в уборке квартиры, а к 10 на ней были вседомашние обязанности. Когда же Яна поступила в Медицинский университет, топодрабатывала в нескольких фирмах. К слову, училась она на очном отделении."Я выросла в простой, но интеллигентной семье, где меняприучали к труду и самостоятельности с детства. У кого-то на это свое видение,но в нашей семье оно такое. Поэтому воспитываю своих мальчиков по этой жепроверенной схеме! Надеюсь, в будущем она сработает", – отметила .