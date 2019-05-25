Выступление российского фигуриста пришлось прервать. Евгений Плющенко находился на льду, когда произошли сильные подземные толчки.

Выступление российского фигуриста пришлось прервать. ЕвгенийПлющенко находился на льду, когда произошли сильные подземные толчки.На фанатской странице фигуристки Алины Загитовой в Instagramпоявилось видео, на котором спортсмены обсуждают произошедшее. Испуганная олимпийскаячемпионка осматривается, а мужчина, стоящий рядом, говорит, что произошлаподземная буря.Оказалось, что в Японии было землетрясение магнитудой5,1 балла. Подземные толчки ощущались в префектуре Тиба. Наши фигуристы там участвуютв ледовом шоу.Землетрясение началось, когда двукратный олимпийский чемпионвышел на лед с показательным номером. Судя по всему, фигуристотделался легким испугом, так как после перерыва шоу возобновилось. О пострадавшихсообщений нет.Примечательно, что российская фигуристка Евгения Медведевапроявиланедюжинную стойкость. Юная спортсменка совсем не испугалась. "Это простоя откаталась", – рассмешила она коллег.Отметим, что землетрясение для Японии – обычное дело.Подземные толчки случаются в стране восходящего солнца буквально каждую неделю.Скорее всего, и другие спортсмены уже привыкли к дрожи земли.Местный народ в восторге от наших фигуристов, там российские спортсмены неменее знамениты, чем на родине.