Выступление российского фигуриста пришлось прервать. Евгений
Плющенко находился на льду, когда произошли сильные подземные толчки.
Выступление российского фигуриста пришлось прервать. Евгений
Плющенко находился на льду, когда произошли сильные подземные толчки.
На фанатской странице фигуристки Алины Загитовой в Instagram
появилось видео, на котором спортсмены обсуждают произошедшее. Испуганная олимпийская
чемпионка осматривается, а мужчина, стоящий рядом, говорит, что произошла
подземная буря.
Оказалось, что в Японии было землетрясение магнитудой
5,1 балла. Подземные толчки ощущались в префектуре Тиба. Наши фигуристы там участвуют
в ледовом шоу.
Землетрясение началось, когда двукратный олимпийский чемпион
вышел на лед с показательным номером. Судя по всему, фигурист
отделался легким испугом, так как после перерыва шоу возобновилось. О пострадавших
сообщений нет.
Примечательно, что российская фигуристка Евгения Медведева
проявила
недюжинную стойкость. Юная спортсменка совсем не испугалась. "Это просто
я откаталась", – рассмешила она коллег.
Отметим, что землетрясение для Японии – обычное дело.
Подземные толчки случаются в стране восходящего солнца буквально каждую неделю.
Скорее всего, и другие спортсмены уже привыкли к дрожи земли.
Местный народ в восторге от наших фигуристов, там российские спортсмены не
менее знамениты, чем на родине.