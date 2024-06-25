Ковров может остаться без муниципального спасательного отряда. На данный момент там работает всего 7 человек, а должен состоять он из 13. Еще в ноябре прошлого года не хватало 3 спасателей, и

Ковров может остаться без муниципального спасательного отряда. На данный момент там работает всего 7 человек, а должен состоять он из 13. Еще в ноябре прошлого года не хватало 3 спасателей, и уже тогда один из сотрудников, достаточно медийный блогер-спасатель Михаил Быков, бил тревогу. Сейчас он вновь рассказал о том, с какими трудностями сталкивается на работе.