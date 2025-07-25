Во Владимире активно работы по преображению городской среды в рамках региональной программы «Благодвор», инициированной губернатором Александром Авдеевым. Сейчас основное внимание ..

Во Владимире активно работы по преображению городской среды в рамках региональной программы «Благодвор», инициированной губернатором Александром Авдеевым. Сейчас основное внимание уделено нескольким объектам по улице Горького, где уже приступили к комплексному благоустройству.Здесь уже отремонтировали подходы к подъездам, и в ближайшее время планируют заменить бортовой камень, асфальтовое покрытие, а также установить новые лавочки и урны. В районе сквера за доской почета Октябрьского района планируется обновить асфальтобетонное покрытие и обустроить современные зоны для отдыха горожан.В этом году по программе «Благодвор» запланировано отремонтировать около 80 дворов и прилегающих территорий по всему городу. Городские власти рассчитывают на экономию денежных средств, что позволит увеличить количество благоустроенных объектов и охватить еще больше нуждающихся в обновлении территорий.